Нардепка Альона Шкрум від «Батьківщини» складає мандат — вона може стати заступницею міністра Кулеби

Народна депутатка Альона Шкрум від партії «Батьківщина» складає мандат, йдеться на сайті парламенту.

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту вирішив внести проєкт постанови про дострокове припинення повноважень Шкрум та рекомендувати Раді прийняти його в цілому.

Альона Шкрум. Альона Шкрум / Facebook

Джерела «Бабеля» у виконавчій владі кажуть, що Шкрум може обійняти посаду заступниці міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулеби. Призначення очікують вже на цьому тижні. Однак чим саме займатиметься Шкрум на посаді, поки що невідомо.

Альона Шкрум рішення про складення мандату і можливе призначення в уряд не коментувала.