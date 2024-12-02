Reuters: США та ОАЕ думають зняти санкції з Асада, якщо він розірве звʼязки з Іраном

США та Об’єднані Арабські Емірати обговорили можливість зняти санкції з президента Сирії Башара Асада, якщо він розірве звʼязки з Іраном і перекриє шляхи поставки зброї ліванському угрупованню «Хезболла».

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Розмови про зняття обмежень активізувалися останніми місяцями, оскільки 20 грудня може закінчитися термін дії широких санкцій США проти Сирії. А також причиною слугувала боротьба Ізраїлю проти проксі-сил Ірану — «Хезболли» в Лівані, ХАМАС у секторі Гази.

Дискусії відбулися до того, як сирійські повстанці розпочали наступ на війська Башара Асада й зайняли Алеппо, друге за величиною місто країни. Джерела Reuters кажуть, що наступ опозиції — це сигнал, що в альянсі Асада з Іраном є слабкі місця, які Емірати й США хочуть використати. Однак якщо Асад скористається допомогою Ірану для контрнаступу, це ускладнить спроби ОАЕ та США вбити клин між ними.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі відвідав Сирію на знак підтримки режиму Асада, тоді як президент ОАЕ шейх Мохамед бін Заїд Аль Нахайян поговорив з Асадом телефоном про останні події.

Об’єднані Арабські Емірати відіграли головну у реабілітації Асада серед переважно сунітських мусульманських арабських держав — ті уникали його, коли він прийняв допомогу від шиїтського, неарабського Ірану, щоб придушити очолюване сунітами повстання проти нього.

До прикладу, Емірати приймали Асада в 2022 році, що стало його першим візитом до арабської країни з початку війни. Згодом Ліга арабських держав відновила членство Сирії.

Емірати вже давно намагаються віддалити Асада від Ірану й налагодити ділові зв’язки з Сирією, проте цьому заважають санкції США.

США ввели санкції проти Сирії після того, як Башар Асад придушив протести проти нього в 2011 році. Вашингтон неодноразово посилював обмеження в наступні роки. Санкції стосуються всіх сирійських бізнес-секторів, усіх, хто має справу з Сирією, незалежно від громадянства, і тих, хто веде справи з російськими та іранськими структурами в Сирії. Дія санкцій припиниться 20 грудня, якщо законодавці США їх не продовжать.

Що передувало

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це стало найінтенсивнішими боями на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, що раніше контролювали бойовики опозиції. Це також найбільший наступ бойовиків опозиції на місто відтоді, як їх витіснили зі східних районів у 2016 році.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про «тимчасове виведення військ» з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних угруповань. Уже 1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому.

Українська розвідка каже, що російські війська під час боїв у Сирії зазнають втрат. На цьому тлі РФ змінила командувача сил у регіоні — ним став генерал Олександр Чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017—2019 роках. У ГУР зазначили, що наразі відомо про «сотні» росіян, яких там вважають безвісти зниклими.

Громадянська війна в Сирії

Громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни.

Основні учасники конфлікту — регулярні військові формування, які виступають на боці президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання. Сторони конфлікту отримують військову допомогу від інших держав: підтримку урядовим силам надають Росія та Іран, тоді як сирійська опозиція отримує допомогу від західних держав, Туреччини та монархій Перської затоки.

Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» теж допомагало режиму Асада у громадянській війні та було присутнє в Сирії. Однак зараз воно зосередило свої сили в Лівані, щоб відбивати наступ Ізраїлю на півдні країни. За час цього зіткнення «Хезболла» втратила тисячі бійців, а також своїх командирів і лідера Хасана Насраллу.

Щодо Росії, то вона з 2011 року прийшла на допомогу президенту Башару Асаду. Росія відправляла в країну озброєння, яке накопичували сирійські війська, а також тримала там власні військові бази зі зброєю. У 2015 році росіяни почали воювати на території Сирії разом із бійцями «Хезболли». Зараз у соцмережах поширюють відео і фото, на яких нібито бійці із сирійської опозиції затрофеїли російську військову техніку, зокрема автомати й танки.