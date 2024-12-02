Reuters: Іракські військові угруповання висунулися на допомогу військам Асада в Сирії

Іракські військові угруповання, які підтримує Іран, висунулися на допомогу військам Асада в Сирії.

Про це з посиланням на джерела пишуть Reuters і Associated Press.

Агентство Associated Press наводить слова неназваного командувача цих сил. Він пояснив, що бійців, які вже перебувають у Сирії, привели в стан підвищеної готовності для участі в боях. Крім того, до них прямують підкріплення з території Іраку — щонайменше 300 бійців перетнули кордон у районі прикордонного переходу поблизу сирійського міста Абу-Камаль ввечері 1 грудня. Переважна більшість із них — з угруповань «Бадр» і «Нуджабаа».

«Це свіже підкріплення, яке ми відправляємо на допомогу нашим товаришам на лінії фронту на півночі», — заявив Reuters високопоставлений сирійський військовий. Іракські бійці перетинають кордон невеликими групами, щоб уникнути авіаударів.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив у понеділок, що сирійські урядові військові сили здатні протистояти повстанцям. Але додав, що «групи опору допоможуть, і Іран надасть будь-яку необхідну підтримку».

За словами місцевих жителів і рятувальників, сирійський уряд і російські військові літаки посилили атаки на райони, що їх утримують опозиційні сили на північному заході Сирії.

Що передувало

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це стало найінтенсивнішими боями на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, що раніше контролювали бойовики опозиції. Це також найбільший наступ бойовиків опозиції на місто відтоді, як їх витіснили зі східних районів у 2016 році.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про «тимчасове виведення військ» з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних угруповань. Уже 1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому.

Українська розвідка каже, що російські війська під час боїв у Сирії зазнають втрат. На цьому тлі РФ змінила командувача сил у регіоні — ним став генерал Олександр Чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017—2019 роках. У ГУР зазначили, що наразі відомо про «сотні» росіян, яких там вважають безвісти зниклими.

Громадянська війна в Сирії

Громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни.

Основні учасники конфлікту — регулярні військові формування, які виступають на боці президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання. Сторони конфлікту отримують військову допомогу від інших держав: підтримку урядовим силам надають Росія та Іран, тоді як сирійська опозиція отримує допомогу від західних держав, Туреччини та монархій Перської затоки.

Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» теж допомагало режиму Асада у громадянській війні та мало присутність у Сирії. Однак зараз воно зосередило свої сили в Лівані, щоб відбивати наступ Ізраїлю на півдні країни. За час цього зіткнення «Хезболла» втратила тисячі бійців, а також своїх командирів і лідера Хасана Насраллу.

Щодо підтримки Росії, то вона з 2011 року прийшла на допомогу президенту Башару Асаду. Росія відправляла в країну озброєння, яке накопичували сирійські війська, а також тримала там власні військові бази зі зброєю. У 2015 році росіяни почали воювати на території Сирії разом із бійцями «Хезболли». Зараз у соцмережах поширюють відео і фото, на яких нібито бійці із сирійської опозиції затрофеїли російську військову техніку, зокрема автомати й танки.