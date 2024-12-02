У Гвінеї понад 50 людей загинули під час сутички на футбольному матчі

У місті Нзерекоре, у Гвінеї, 56 людей загинули під час сутички та в тисняві на футбольному матчі.
Про це пише France24.
Тиснява почалася під час фіналу місцевого турніру з футболу 1 грудня — змагалися команди «Нзерекоре» та «Лабе». Турнір організували на честь воєначальника і президента Гвінеї Мамаду Думбуя, який прийшов до влади в 2021 році, після держпереповороту.
Імовірно, суперечка спалахнула після спірного суддівського рішення: у ворота команди «Нзерекоре» призначили пенальті. З цим рішенням не погодилися місцеві вболівальники. Вони вибігли на поле і почали кидатися камінням, що призвело до масової бійки. Після того охорона застосувала сльозогінний газ, щоб припинити сутичку, однак бійка лише посилилася.
На відео з місця події, які публікують у соціальних мережах, видно, як спочатку вболівальники вигукують проти пенальті. Після цього спалахує сутичка, люди намагаються втекти зі стадіону — деякі перестрибували через високий паркан.
Загинули щонайменше 56 людей, серед них є діти. Деякі з постраждалих зараз у лікарнях у важкому стані.
Місцева опозиція закликала розслідувати подію. Там додали, що турнір організували для підтримки «незаконних і недоречних» політичних амбіцій президента Гвінеї Мамаді Думбуя.
- Відтоді як у 1958 році Гвінея отримала незалежність від Франції, у країні було вже три «беззмінних лідери» і три військових перевороти. Вранці 5 вересня 2021 року в центрі Конакрі почалися перестрілки. Військові оточили президентський палац і перекрили єдиний міст префектури Калум, де розташовані майже всі урядові установи і посольство Франції. Згодом бійці спецпризначення заарештували президента Альфу Конде, який «обнулив» свої президентські терміни.
- Уже 1 вересня 2021 року організатор держперевороту, полковник Мамаду Думбуя став виконувачем обовʼязків президента.