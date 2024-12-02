ГУР: Російські війська та дипломати покидають столицю Сирії

Ситуація для росіян у Сирії погіршується, російські війська та дипломати починають виходити зі столиці країни Дамаска.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерство оборони України.

Там стверджують, що опозиція активно просувається на південь країни, вже були перші бої в містах Хама, Хомс і Сувейда.

Російські війська також втекли з Хами та евакуювалися на базу «Хмеймім». Керівник розташованого в Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник Олександр Журавльов заявив, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада.

Також росіяни втекли з військової бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєння й техніки.

Командувач підрозділу російських спецпризначенців Вадим Байкулов у Москві пояснюватиме, чому підлеглий йому особовий склад зазнав втрат убитими, а військову техніку в Алеппо захопила опозиція.

ГУР зазначає, що 1 грудня російські літаки опинилися під авіаударами в районах Хан-Шейхуна ― метою атаки, ймовірно, було знищити військову техніку РФ, яка перейшла до рук опозиційних сил.

Що передувало

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це стало найінтенсивнішими боями на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, що раніше контролювали бойовики опозиції. Це також найбільший наступ бойовиків опозиції на місто відтоді, як їх витіснили зі східних районів у 2016 році.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про «тимчасове виведення військ» з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних угруповань.

1 грудня у ГУР заявили, що російські війська під час боїв у Сирії зазнають втрат. На цьому тлі РФ змінила командувача сил у регіоні. Ним став генерал Олександр Чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017—2019 роках.

Після трьох діб успішних наступальних дій протурецьких сил у Сирії російські війська зазнали значних втрат, деякі російські підрозділи в оточенні. У ГУР зазначили, що наразі відомо про «сотні» росіян, яких там вважають безвісти зниклими.

Арабські мовники казали, що друге за величиною місто Сирії Алеппо вийшло з-під контролю уряду вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому.

Громадянська війна в Сирії

Громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни.

Основні учасники конфлікту — регулярні військові формування, які виступають на боці президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання. Сторони конфлікту отримують військову допомогу від інших держав: підтримку урядовим силам надають Росія та Іран, тоді як сирійська опозиція отримує допомогу від західних держав, Туреччини та монархій Перської затоки.

Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» теж допомагало режиму Асада у громадянській війні та мало присутність у Сирії. Однак зараз воно зосередило свої сили в Лівані, щоб відбивати наступ Ізраїлю на півдні країни. За час цього зіткнення «Хезболла» втратила тисячі бійців, а також своїх командирів і лідера Хасана Насраллу.

Щодо підтримки Росії, то вона з 2011 року прийшла на допомогу президенту Башару Асаду. Росія відправляла в країну озброєння, яке накопичували сирійські війська, а також тримала там власні військові бази зі зброєю. У 2015 році росіяни почали воювати на території Сирії разом із бійцями «Хезболли». Зараз у соцмережах поширюють відео і фото, на яких нібито бійці із сирійської опозиції затрофеїли російську військову техніку, зокрема автомати й танки.