США призупинили стратегічне партнерство з Грузією на тлі відмови країни від вступу в ЄС до 2028 року

США призупинили американсько-грузинське стратегічне партнерство через рішення провладної партії «Грузинська мрія» призупинити вступ Грузії в ЄС до 2028 року.

Про це повідомив представник Державного департаменту США Метью Міллер.

За його словами, таке рішення грузинської влади суперечить закріпленій у конституції обіцянці грузинському народу прагнути до повної інтеграції в Європейський Союз і НАТО. Таким чином влада відкинула можливість «тісніших зв’язків з Європою та зробила Грузію більш вразливою для Кремля».

У США також засудили, що під час протестів поліція застосовує силу до мітингувальників.

Там закликали грузинський уряд повернутися на євроатлантичний шлях, прозоро розслідувати всі порушення на парламентських виборах і скасувати антидемократичні закони, які обмежують свободу зібрань і вираження думок.

Що передувало

У жовтні у Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почались протести.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися нові протести, які розганяють силовики.