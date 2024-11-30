Уряд визначив умови бронювання для волонтерів і співробітників курсів такмеду і БпЛА

Уряд дозволив бронювання від мобілізації співробітників курсів з тактичної медицини, підготовки операторів безпілотників і фахівців із засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це йдеться в урядовій постанові № 1361 від 29 листопада 2024 року.

Для кожної категорії встановили мінімальні умови, аби такі курси можна було визначити критично важливими для забезпечення потреб Сил оборони.

Зокрема, для бронювання співробітників курсів з такмеду треба за 12 місяців до подання заяви провести щонайменше 96 курсів тактичної медицини за затвердженими програмами або 24 курси з базовим рівнем на одного військовозобовʼязаного.

Для працівників курсів з РЕБ потрібно підготувати щонайменше 150 фахівців за календарний рік. А для курсів з безпілотників — не менше ніж 100 операторів БпЛА I та II класів (включно з FPV) або по не менше ніж 200 операторів БпЛА I класу «мікро» (без FPV) на одного військовозобовʼязаного, що пропонується до бронювання.

Волонтерів благодійних фондів, які виробляють і закуповують товари, надають послуги в інтересах ЗСУ та інших формувань, теж можуть забронювати. Необхідна умова — щоб обсяг допомоги становить не менше ніж 10 мільйонів гривень за 12 місяців на кожного військовозобовʼязаного, який подається на бронь.

Крім цього, постановою № 1362 уряд розширив перелік сфер, військовозобовʼязані працівники яких можуть отримати бронь від мобілізації. Мова про протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів.

Що передувало

17 липня 2024 року уряд дозволив бронювати працівників через портал «Дія». Це відобразилося на кількості заброньованих. Якщо навесні 2023-го Кабмін говорив про майже 528 тисяч заброньованих працівників, то зараз цифра втричі більша. Низка українських медіа з посиланням на джерела в уряді писали, що бронювання мають понад півтора мільйона людей.

10 жовтня перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк анонсував перевірку підприємств, що мають статус критично важливих і, відповідно, право на бронювання. Аудит вирішили провести через різке збільшення кількості заброньованих людей — він тривав до 15 листопада 2024 року.

Через це в «Дії» призупинили функцію бронювання від мобілізації. Функція повноцінно відновить роботу 1 грудня.