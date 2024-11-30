Уночі сили ППО знищили 8 дронів

У ніч на 30 листопада (з 21:30 29 листопада) Росія атакувала Україну десятьма ударними БпЛА Shahed і безпілотниками невстановленого типу з Курська та Приморсько-Ахтарська.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Сили ППО знищили вісім російських дронів. Ще один локаційно втрачений, а інший — полетів на окуповану територію.
ППО працювала в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Херсонській областях.
По Дніпропетровщині росіяни били також і артилерією. Ворог поцілив по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах. Загинув 38-річний чоловік. Побиті сім приватних будинків.
- Напередодні сили ППО збили 88 російських дронів, а в ніч на 28 листопада — знищили 76 крилатих ракет, три керовані авіаційні ракети і 35 дронів різних типів, якими Росія атакувала обʼєкти енергетики України.