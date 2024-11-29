ПС: Уночі сили ППО збили 88 російських дронів

У ніч на 29 листопада Росія атакувала Україну 132 ударними БпЛА Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили 88 дронів, ще 41 локаційно втрачений, а один повернувся у РФ.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Щоб відбити повітряний напад, залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

ППО працювала в Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

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Через атаку в кількох областях України пошкоджена інфраструктура, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки.

Росія запускала дрони з Орла, Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська.