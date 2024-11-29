У Тбілісі триває багатотисячний протест. Силовики застосовують водомети

У Тбілісі біля будівлі парламенту триває багатотисячний мітинг. Поліція застосовує силу і затримує учасників.

Про це пишуть «Ехо Кавказу» і «SOVA Грузія».

Спецпризначенці застосовують водомети — мітингувальники у відповідь кидають петарди. Уже є постраждалі, зокрема журналістка каналу телекомпанії «Пірвелі» Маріам Гапріндашвілі — їй надають медичну допомогу. Телекомпанія поклала відповідальність за те, що трапилося, на керівника МВС Грузії.

До поліції вже звернулася президентка країни Саломе Зурабішвілі. Вона закликала працівників МВС не застосовувати силу проти учасників акції: «Ніде — ні на проспекті Руставелі, ні в інших містах — не відбувається нічого, що вимагало б вашого втручання», — сказала вона.

Медіа пишуть, що затримання учасників акцій почалися у всіх містах Грузії, де тривають протести.

Що передувало

Грузія подала заявку на вступ до ЄС у березні 2022 року, за кілька тижнів після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і в грудні 2023 року набула статусу кандидата.

У серпні 2024 року в Грузії набув чинності закон про «іноагентів», який викликав масові протести. Протестувальників розганяли. В ЄС заявили, що ухвалений закон фактично зупиняє інтеграцію Грузії. США оголосили про «всебічний перегляд» двостороннього співробітництва з Грузією через придушення демократичних свобод.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися протести, які розганяють силовики.