Зняття санкцій та замороження фронту. Що передбачає мирний план спецпосланця Трампа щодо України

Мирний план, який пропонував теперішній спецпредставник Дональда Трампа з питань російсько-української війни Кіт Келлог, передбачає замороження лінії фронту і повне зняття санкцій з РФ.

Про це пише CNN.

Свій план Келлог виклав ще у квітні в статті для політичного інституту America First.

У плані йдеться про те, що майбутня американська допомога — ймовірно, надана у вигляді кредиту — залежатиме від переговорів України з Росією, а США озброять Україну настільки, щоб вона могла захистити себе і зупинити будь-які подальші російські наступи до і після мирної угоди.

Також цей план передбачає введення податку на експорт російських енергоносіїв, кошти від якого підуть на відбудову України.

У плані зазначається, що Сполучені Штати виробляють 14 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів на місяць, які Україна може використати лише за 48 годин. Келлог хоче, щоб США озброїли Україну більше, але водночас визнає, що вони не можуть цього зробити.

Також він вважає, що членство України в НАТО треба відкласти на невизначений термін «в обмін на всеосяжну і перевірену мирну угоду з гарантіями безпеки».

План також передбачає заморозку лінії фронту через припинення вогню та запровадження демілітаризованої зони. За згоду на це, за планом, Росія отримає обмежене послаблення санкцій, а повне послаблення — лише після підписання мирної угоди, яка влаштує Україну.

Згідно з планом, від України не вимагатимуть відмовитися від повернення окупованих територій, але вона має погодиться домагатися цього лише дипломатичним шляхом.

Які плани Трампа щодо війни в Україні

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну між Росією та Україною «за один день». Після перемоги республіканця на президентських виборах США WSJ писало, що він не вирішив, як саме він планує завершити війну РФ проти України.

Деякі його радники запропонували модель, де США надаватимуть українцям зброю в обмін на те, що Україна не вступатиме в НАТО протягом 20 років. За цим планом лінію фронту заморозять, а обидві сторони погодяться на 1 287 кілометрів демілітаризованої зони.

WSJ зазначало, що в усіх планах радників Трампа йдеться про замороження конфлікту та тимчасову відмову України від вступу до Альянсу.

Раніше Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна відстоюватиме цілісність та не поступиться Росії своїми територіями. Щодо НАТО, то Зеленський вважає вступ України до Альянсу справедливою «платою» за те, що в 1996 році країна віддала всю ядерну зброю. За його словами, членство в НАТО наразі краще за будь-яку зброю, зокрема ядерну.

27 вересня Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.