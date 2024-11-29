Програма «єКнига». Перші виплати очікуються не раніше наступного року

Програма «єКнига», за якою 18-річні українці зможуть отримати книжкові сертифікати на суму 908 гривень, запрацює не раніше 2025 року.

Про це в коментарі «Бабелю» повідомила керівниця Українського інституту книги Олександра Коваль.

Відповідний закон про книжкові сертифікати та субсидії для книгарень президент підписав у червні цього року. Він передбачає, що одноразову виплату на книги отримають українці, які досягли 18-річного віку після 1 січня 2024 року, а також один з батьків при народженні дитини (з 1 січня року наступного після року припинення або скасування воєнного стану).

Очікувалось, що програма запрацює вже у вересні. Однак у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій у відповідь на запит «Бабеля» повідомили, що наразі готують відповідний проєкт постанови до подання на розгляд уряду.

«Також на завершальному етапі процес підготовки технологічного рішення, необхідного для впровадження програм», — наголосили в міністерстві.

У відомстві додали, що після прийняття Кабміном Порядку надання громадянам України державної допомоги на придбання книг, в якому визначатимуться відповідні умови та механізм надання такої допомоги, на сайтах і в соцмережах Мінкультури, Мінцифри та Українського інституту книги зʼявиться детальна інформація щодо реалізації програми.

За словами Коваль, підготовка законодавчої бази для запуску програми триватиме щонайменше до кінця року.

«Чекаємо на постанову. Після цього ще 1—2 місяці на тестування системи обміну даними й на укладення списку розповсюджувачів, які матимуть право продавати за кошти «єКниги». Тобто навряд цього року [будуть перші виплати]», — сказала вона.