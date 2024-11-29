Смертельна ДТП у Харкові: водія Infiniti засудили до 8 років тюрми

Червонозаводський суд Харкова виніс вирок Миколі Харківському, якого обвинувачували в смертельній ДТП в Харкові у 2021 році. Він отримав вісім років увʼязнення.
Про це пишуть Харківська обласна прокуратура та «Суспільне».
19-річного Харківського визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини та тілесні ушкодження ще трьох потерпілих (ч. 2 ст. 286 КК України).
Його також на три роки позбавили права керувати транспортом і зобовʼязали сплатити по одному мільйону гривень обом дітям загиблого водія.
Прокурори довели, що Харківський, якому на той момент було 16 років, проїхав на червоний сигнали світлофора й спричинив аварію.
У лікарні 16-річний водій надав неправильні анкетні дані, зазначив неправильну адресу проживання, а також намагався покинути приміщення закладу, але його затримали поліцейські.
- 26 жовтня 2021 року в Харкові 16-річний водій Infiniti Микола Харківський намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet. Унаслідок аварії водій Chevrolet загинув на місці. Трьох пасажирів Infiniti — двох чоловіків 19 років і 16-річну дівчину — з тяжкими травмами доправили до лікарні.
- Раніше Харківський був судимий. У 2019 році він стріляв із травматичного пістолета в підлітка й жінку. Тоді він отримав рік умовно. У вересні 2021 року на нього склали протокол і штрафували за відсутність водійських прав. Харківський у своїх соцмережах стверджував, що його «відмажуть», і всіляко вихвалявся небезпечною їздою на авто. Infiniti, на якому він потрапив у ДТП, належить його матері.
- Спочатку хлопець відмовлявся співпрацювати зі слідством, але вже в листопаді визнав свою провину.