У МЗС прокоментували кандидатуру Кіта Келлога на посаду спецпосланця з питань України

Речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував кандидатуру відставного генерала Кіта Келлога на посаду спецпосланця з питань України.
Про це Тихий говорив на брифінгу.
Тихий зазначив, що Келлог має «колосальний» досвід у сфері національної безпеки та оборони. Він має глибокі погляди та розуміє, як відбувається російська агресія проти України.
Водночас Тихий зауважив, що будь-які інші коментарі щодо Келлога давати ще зарано, бо це залежатиме від конкретної спільної роботи з ним. За словами речника МЗС, українські делегації неодноразово зустрічалися з Келлогом на полях дипломатичних заходів.
Наприклад, Келлог був серед спеціальних гостей на виступі президента Володимира Зеленського в інституті Рейгана під час його візиту до США в липні 2024 року. Тому Україна чекає на активну взаємодію з Келоггом у новій ролі.
- 27 листопада обраний президент США Дональд Трамп обрав Кіта Келлога на посаду спеціального посланника з питань російсько-української війни. Келлог уже представив йому свій план припинення війни в Україні, який передбачає, що надання військової допомоги ЗСУ від Штатів залежатиме від участі Києва в «мирних переговорах» з Росією. А вступ України до НАТО відкладуть на «тривалий період», щоб підштовхнути Москву до діалогу.
- Келлог був керівником апарату Ради національної безпеки Білого дому під час каденції Трампа у 2017—2021 роках і радником з питань національної безпеки тодішнього віцепрезидента Майка Пенса.