У МЗС прокоментували кандидатуру Кіта Келлога на посаду спецпосланця з питань України

Речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував кандидатуру відставного генерала Кіта Келлога на посаду спецпосланця з питань України.

Про це Тихий говорив на брифінгу.

Тихий зазначив, що Келлог має «колосальний» досвід у сфері національної безпеки та оборони. Він має глибокі погляди та розуміє, як відбувається російська агресія проти України.

Водночас Тихий зауважив, що будь-які інші коментарі щодо Келлога давати ще зарано, бо це залежатиме від конкретної спільної роботи з ним. За словами речника МЗС, українські делегації неодноразово зустрічалися з Келлогом на полях дипломатичних заходів.

Наприклад, Келлог був серед спеціальних гостей на виступі президента Володимира Зеленського в інституті Рейгана під час його візиту до США в липні 2024 року. Тому Україна чекає на активну взаємодію з Келоггом у новій ролі.