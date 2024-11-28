Кіпр позбавив громадянства одразу 77 людей — серед них росіяни

Кабінет міністрів Кіпру позбавив громадянства щонайменше 77 людей — серед них є російські бізнесмени та посадовці.

Про це повідомляла газета Politis, яка опублікувала список тих, кому анулювали громадянство.

«Золотий паспорт» Кіпру забрали в російського олігарха Олексія Кузьмічова, металургійного підприємця РФ Олега Дерипаски, колишнього слідчого ФСБ Росії Сергія Ковбасюка та малайзійського бізнесмена і фінансиста-втікача Джо Лоу.

Також газета пише, що Кіпр забрав паспорт й в українського олігарха Ігоря Коломойського, хоча про те, що бізнесмена позбавили громадянства Кіпру, медіа писали ще два місяці тому.

Газета опублікувала список із 77 імен тих, у кого анулювали паспорт, але зазначає, що там немає ще девʼяти людей, яких позбавили громадянства Кіпру. Тож загальна кількість цифра сягає 86.

Водночас із вилученням «золотих паспортів» у інвесторів їх анулювали й членам їхніх сімей.

Причинами анулювання паспортів є неправдиві декларації, кримінальне минуле. Також йдеться про невиконання умов натуралізації — це коли людина, яка вже отримала громадянство Кіпру, не дотримується вимог країни. Наприклад, не сплачує податки.