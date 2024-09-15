Медіа: Кіпр позбавив Ігоря Коломойського свого громадянства

Уряд Кіпру позбавив громадянства вісім людей, зокрема українського бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє кіпрська газета Philenews.

Медіа зазначає, що Коломойський втратив громадянство Кіпру після того, як місцева влада підтвердила, що воно було отримане «шляхом шахрайства, неправдивих заяв і приховування істотних фактів».

Відповідне рішення, яке є частиною загальної політики Кіпру щодо контролю над інвестиційними паспортами, було ухвалене 4 вересня, проте інформація про це зʼявилася в ЗМІ лише 14 вересня.

У рішенні кіпрської влади вказано, що Коломойський «був і є особою сумнівного характеру, тоді як його натуралізація створювала і створює величезний ризик поганої репутації для Республіки Кіпр».

Ключову роль у вилученні паспорта відіграв той факт, що бізнесмен не згадав у своїй заяві про виняткову натуралізацію нічого про справу щодо ухилення від сплати податків у РФ у розслідуванні в 2008 році.