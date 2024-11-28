Україна отримає €18,1 мільярда від ЄС. Це частина кредиту, який гаситимуть замороженими активами РФ

Україна отримає €18,1 мільярда від Європейського Союзу.

Відповідну угоду підписали український премʼєр Денис Шмигаль і віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Ці кошти — частина кредиту від країн G7 на $50 мільярдів, який гаситимуть прибутками від заморожених активів РФ.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

23 жовтня Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 щодо надання Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

А 26 жовтня країни G7 («Великої сімки») погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії.

Кошти передаватимуть «різними каналами» — як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України.

Reuters зазначає, що всі кошти в межах кредиту Україна отримає до кінця 2027 року.