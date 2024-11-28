Зеленський підписав закон про держбюджет на 2025 рік

Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про державний бюджет на 2025 рік.

Про це повідомляє премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Верховна Рада схвалила в цілому відповідний проєкт 19 листопада. За проголосувало 257 парламентарів.

У держбюджет на 2025 рік заклали рекордні видатки на рівні 3,94 трильйона гривень. З них видатки на оборону становлять 2,22 трильйона гривень.

У проєкті держбюджету йдеться, що дохід держави становитиме 2,3 трильйона гривень. Тут врахували 141 мільярд гривень від податкового законопроєкту № 11416-д про історичне підвищення податків в Україні, який Рада схвалила ще в жовтні та який досі не підписав президент.

Зовнішнє фінансування в наступному році сягатиме $38,4 мільярда.

У держбюджет на 2025 рік також заклали гроші на «Національний кешбек» і «Зимову єПідтримку», яка передбачає виділення всім українцям по тисячі гривень, та 1,5 мільярда гривень на телемарафон.

Голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа зазначила, що в державному бюджеті на 2025 рік враховані інтереси та підтримка спроможності малих і прифронтових громад — 64% ПДФО залишили на тому самому рівні, не підвищуючи його, прифронтові громади не переказуватимуть реверс, збережеться додаткова дотація для постраждалих територій.

Також заклали кошти на програму пільгової іпотеки, а видатки на освіту і медицину зросли на 18 і 12 мільярдів гривень відповідно. Підласа зазначила, що знайшли можливість профінансувати доплати вчителям, які компенсують їм підвищення податків.

У держбюджет також заклали 10,5 мільярда гривень на фахівців із супроводу ветеранів, створення ветеранських просторів, купівлю квартир для ветеранів та інші програми державної підтримки.

За словами Підласої, держава намагається розвʼязувати проблему відсуджених в судах надвеликих пенсій для привілейованих пенсіонерів, зокрема йдеться про тих, які заселилися в Чорнобильській зоні після 1993 року. Йдеться і про «ще низку викривлень у соціальній сфері, які породжують величезну несправедливість». Роксолана Підласа зазначає: наразі заборгованість із виплати перерахованих у судах пенсій становить 73 мільярди гривень.

Вартість виплат поселенцям Чорнобильської зони після 1993 року сягає близько 15 мільярдів гривень.