Суд продовжив арешт керівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі, але зменшив заставу

Вищий антикорупційний суд продовжив арешт керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи до 26 січня 2025 року. Розмір її застави вчергове зменшили — з 300 мільйонів гривень до 280 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з трансляції судового засідання.

Сторона захисту стверджувала, що сума застави є непомірною. Крім того, як пише організація Transparency International Ukraine, син Крупи вже вніс на рахунок ВАКС 3 мільйони гривень застави з власних коштів.

Також ВАКС продовжив строки досудового розслідування справи Тетяни Крупи до квітня 2025 року. Прокурори пояснили, що треба завершити різні процесуальні дії — оглянути документи, вилучені після обшуків, провести експертизи та допити. Крім того, готують запити про надання міжнародної правової допомоги, оскільки за кордоном у Крупи знайшли банківські рахунки та значні грошові суми.