Суд зменшив заставу керівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі на 200 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу захисників на запобіжний захід очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Її залишили під вартою, однак заставу зменшили з 500 мільйонів гривень до 300 мільйонів.

Про це повідомляє пресслужба АП ВАКС.

Захист Крупи просив пом’якшити запобіжний захід для неї на підставі начебто незаконного затримання, повідомляє Transparency International Ukraine. Захисники стверджували, що докази злочину буцімто відсутні, а ризики не доведені прокурором. Спробу жінки викинути частину грошей у вікно під час обшуку назвали плітками, адже ці дані не зазначили у протоколі.

На думку сторони захисту посадовиці, застава була «непомірною», адже в неї та її родини заарештували всі кошти та нерухомість. Захист вважає, що рішення ухвалили з порушенням правил підсудності, тож його потрібно скасувати.

Натомість прокурор вважає підозру обґрунтованою — у випадку з незаконним збагаченням детальних обставин з’ясовувати не треба, каже він. Слідство встановило факт незаконного збагачення на 137 мільйонів гривень.

Є ризик, що підозрювана буде переховуватися від правоохоронців та знищувати докази, наголошує сторона обвинувачення. Розмір застави прокурор обґрунтував тим, що реальний майновий стан Крупи перевищує вказаний у декларації та достеменно невідомий. За інформацією прокуратури, знайшли 150 об’єктів нерухомості, зареєстрованих на Крупу, її родичів тощо.