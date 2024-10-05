На Хмельниччині затримали керівницю МСЕК за підозрою в незаконному збагаченні на мільйони доларів

Правоохоронці затримали керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу за підозрою в незаконному збагаченні на мільйони доларів. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли тільки готівкою майже $6 мільйонів.

Про це пишуть Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора.

У Тетяни Крупи в робочому кабінеті знайшли $100 тисяч, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Удома в неї вилучили $5 мільйонів 244 тисячі, €300 тисяч і понад 5 мільйонів гривень, а також коштовні прикраси, документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти. Під час обшуків керівниця МСЕК хотіла позбутися частини грошей — викинула у вікно дві сумки з $500 тисячами.

Усі ці гроші фігурантка не внесла у свої щорічні декларації. Кошти визнали речовими доказами та передали на відповідальне зберігання в банк. Прокурор вніс до суду клопотання про їхній арешт.

Зараз вирішують питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також правоохоронці перевіряють, на яких підставах родичі підозрюваної набули великої кількості об’єктів нерухомості за кордоном та в Україні, елітного автопарку, корпоративних прав та майже $2,3 млн на закордонних банківських рахунках.