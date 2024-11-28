У Фінляндії вироблятимуть дрони для України

Фінська група оборонних і безпекових технологій Summa Defense Ltd засновує підприємство з виробництва безпілотників у Фінляндії разом з українськими партнерами — компаніями-виробниками безпілотників Kort, Elf Systems, Skyassist і MPS Development.
Про це йдеться у пресрелізі.
Підприємство створюють, щоб швидко збільшити виробництво безпілотників, які використовуються на війні в Україні, а також запровадити їхнє промислове виробництво у Фінляндії та Європі. Масове виробництво дронів розпочнуть у першій половині 2025 року. Їх постачатимуть в Україну, країни Євросоюзу та НАТО.
«БпЛА, які стануть частиною продуктового портфоліо Summa Defense Group через спільне підприємство, вже продемонстрували свою важливість і стратегічні можливості в Україні. Безпілотники відіграють ключову роль у захисті критичної інфраструктури та в екстрених і рятувальних місіях. Створення виробництва у Фінляндії підвищує безпеку поставок як в Україні, так і за кордоном», — зазначив генеральний директор Summa Defense Ltd Юссі Холопайнен.
Майбутня компанія Summa Drones крім повітряних БпЛА вироблятиме й наземні та морські безпілотники.
- Україна вже уклала кілька угод з європейськими та американськими компаніями щодо відкриття виробництва озброєння як на українській території, так і спільних підприємств за кордоном. Найактивніше заходить в Україну німецький концерн Rheinmetall з виробництвом бронетехніки.
- «Укроборонпром» створить спільне підприємство з американською Amentum Services. Там ремонтуватимуть американські бронемашини. Також «Укроборонпром» і американська Northrop Grumman заснують виробництво боєприпасів за стандартами НАТО.