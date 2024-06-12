Rheinmetall домовився з Україною про спільне виробництво БМП Lynx

Німецький збройовий концерн Rheinmetall домовився з Україною про спільне виробництво бойових броньованих машин Lynx.

«Вже цього року ми випустимо першу Lynx», — повідомив виданню Handelsblatt український міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на полях конференції з відновлення України в Берліні.

При цьому ні він, ні керівник Rheinmetall Армін Паппергер не надали жодної конкретної інформації про місцезнаходження виробництва, пославшись на питання безпеки.

Україна зараз стрімко розширює власну промисловість зброї та техніки за допомогою іноземних партнерів, щоб у майбутньому стати менш залежною від імпорту озброєнь. Центральне місце у цьому займає державна збройова компанія «Укроборонпром», з якою Rheinmetall заснувала кілька спільних підприємств. Партнери 10 червня 2024 року повідомили, що ввели в експлуатацію цех, у якому ремонтуватимуть пошкоджену в боях техніку.

Це прискорить відновлення бойових машин та повернення їх на передову. ЗСУ мають на озброєнні від Rheinmetall БМП Marder, машини Wiesel, БМП Puma і Lynx, зенітні артилерійські комплекси Skynex і танки Leopard 2 різних модифікацій.