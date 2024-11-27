Елтон Джон не може завершити альбом через часткову втрату зору

Британський музикант і володар кількох премій «Греммі» Елтон Джон не може завершити свій студійний альбом, бо в липні він частково втратив зір через інфекцію. Він сподівається повернутися до роботи, як тільки одужає.

Про це пише ВВС.

В ефірі програми Good Morning America Джон розповів, що проблема із зором у нього почалася чотири місяці тому — він підхопив інфекцію правого ока на півдні Франції. Крім того, зараз музикант почав скаржитися на ліве око.

За його словами, у такому стані він може давати інтервʼю, проте робота в студії стала неможливою — він не бачить тексту пісень.

Джон каже, що поки що альбом не завершений і робота над ним не просувається — він «застряг». Музикант сподівається, що лікування допоможе відновити зір і продовжити запис. У листопаді 2023 року Джон заявив, що «щойно закінчив» новий альбом, тексти пісень до якого написав поет Берні Топін, однак, імовірно, робота над ним досі триває.

Останній альбом — Wonderful Crazy Night — Елтон Джон випустив у 2016 році.