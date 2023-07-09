Елтон Джон завершив свій прощальний тур. Його наживо слухали шість мільйонів шанувальників

Британський рокмузикант і володар кількох премій «Греммі» Елтон Джон завершив прощальний тур одним зі своїх найбільших хітів “Goodbye Yellow Brick Road”.
Про це пише BBC.
Останній конценрт прощального туру пройшов у Стокгольмі, а загалом за понад 50 років карʼєри Елтон Джон дав майже 4 600 виступів у всьому світі.
Музикант висловив слова вдячності шанувальникам (за час останнього туру його наживо слухали понад шість мільйонів людей), нинішній групі та команді.
«52 роки чистої радості від музики», — сказав він.
Цей тур став одним із найкасовіших концертних турів за всю історію: продажі квитків сягнули $900 мільйонів.
Тепер Елтон Джон планує присвятити свій час рідним і близьким.
- Елтон Джон почав своє прощальне турне ще у 2018 році. Перший концерт відбувся у США, а останній у Швеції.
- Елтон Джон за карʼєру записав 32 альбоми, отримав один «Оскар» за саундтрек до мультфільму «Король лев». В 1995 році йому вручили Орден Британської імперії. У 1997-му королева Великобританії посвятила його в лицарі. Він відкритий гей, активно виступає за права сексуальних меншин по всьому світу і бореться зі СНІДом. У 2009 році співак і його партнер Девід Ферніш намагалися всиновити українського ВІЛ-позитивного хлопчика. Влада відмовила їм, оскільки в Україні не визнають одностатеві шлюби.