Елтон Джон завершив свій прощальний тур. Його наживо слухали шість мільйонів шанувальників

Британський рокмузикант і володар кількох премій «Греммі» Елтон Джон завершив прощальний тур одним зі своїх найбільших хітів “Goodbye Yellow Brick Road”.

Про це пише BBC.

Останній конценрт прощального туру пройшов у Стокгольмі, а загалом за понад 50 років карʼєри Елтон Джон дав майже 4 600 виступів у всьому світі.

Музикант висловив слова вдячності шанувальникам (за час останнього туру його наживо слухали понад шість мільйонів людей), нинішній групі та команді.

«52 роки чистої радості від музики», — сказав він.

Цей тур став одним із найкасовіших концертних турів за всю історію: продажі квитків сягнули $900 мільйонів.

Тепер Елтон Джон планує присвятити свій час рідним і близьким.