Німеччина виділила €65 мільйонів на відновлення енергетики України

Німеччина додатково виділить €65 мільйонів на ремонт української енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили в Міністерстві економіки Німеччини.

Цю фінансову допомогу спрямують до «Фонду енергетичної підтримки України» Енергетичного співтовариства.

«Цивільна енергетична інфраструктура України продовжує залишатися обʼєктом масованих авіаударів Росії. Обвал енергопостачання в третю зиму війни мав би катастрофічні наслідки для економіки та населення України. Тому підтримка України важливіша, ніж будь-коли», — наголосив федеральний міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

До кінця 2024 року внесок Німеччини до «Фонду енергетичної підтримки України» становитиме €360 мільйонів.

Від середини листопада в Україні знову почалися масові відключення світла. Спершу вони були екстреними та превентивними — через загрозу ударів по енергетиці. А після масованого удару 17 листопада по всій країні повернули планові вимкнення електроенергії.

Раніше Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила, що цієї зими дефіцит в енергосистемі може призвести до відключень електроенергії від 4 до 18 годин на добу.

За словами голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, цьогоріч Україні потрібно 17 гігават потужності. Європейський Союз виділить Україні €160 мільйонів для підтримки енергетичної безпеки напередодні зими. Частину суми нададуть із заморожених російських активів.

А Словаччина заявила, що в разі блекауту надаватиме Україні електроенергію в аварійному режимі.

Литовська компанія з відновлюваної енергетики напередодні зими виділила €4 мільйони для підтримки української енергосистеми. Ці кошти допоможуть забезпечити електроенергією 420 домогосподарств.