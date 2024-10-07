Словаччина здійснюватиме аварійні поставки електроенергії в Україну в разі блекауту

Словаччина в аварійному режимі надаватиме Україні електроенергію в разі блекауту.

Про це премʼєр Словаччини Роберт Фіцо повідомив під час зустрічі з премʼєром України Денисом Шмигалем, передає Укрінформ.

«Хочемо, щоб Україна достойно перезимувала. Під час блекауту робитимемо аварійні постачання енергії», — сказав Фіцо.

Він також заявив, що Словаччина підтримує ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи ЄС.

«На черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення (для підтримки української енергосистеми). Розуміємо, що основа вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок в ЄС, необхідно, щоби він поширювався і на вас», — заявив Фіцо.

Також він зазначив, що Словаччина готує черговий пакет гуманітарної допомоги для України. У ньому не буде летальної зброї, але буде підтримка для енергетичної системи України.

Атаки РФ на енергетику

Росія відновила масовані атаки по українській енергетиці цієї весни. Масові удари по енергообʼєктах України є регулярними. З 22 березня росіяни вже знищили понад 9 ГВт — половину від пікового споживання електроенергії взимку.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила, що цієї зими дефіцит в енергосистемі може призвести до відключень електроенергії від 4 до 18 годин на добу.