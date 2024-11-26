Цьогоріч в Україні поліція затримала вже 179 паліїв, завербованих Росією

У 2024 році правоохоронці затримали 179 паліїв, яких через телеграм-канали завербували російські спецслужби.

Про це повідомляє Нацполіція.

Затримані підпалювали автомобілі військових, залізничну інфраструктуру, державні підприємства.

Крім того, оперативники вилучили 4 247 одиниць вогнепальної зброї, виявили 137 збройових схронів, викрили 903 факти збуту нелегальної зброї.