ЦВК визнала Тамілу Ташеву обраною нардепкою

Центральна виборча комісія визнала постійну представницю президента України в Криму Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою України від партії «Голос».

Про це повідомила ЦВК.

У жовтні 2024 року помер нардеп від «Голосу» Олег Макаров. Після цього ЦВК визнала обраним нардепом співзасновника онлайн-платформи Prometheus Івана Примаченка, але він подав заяву про відмову від депутатського мандата. Тож ЦВК визнала Примаченка таким, що не набув депутатського мандата.

Таміла Ташева Facebook / Таміла Ташева

Водночас Комісія визнала Тамілу Ташеву, включену до виборчого списку політичної партії «Голос» під наступним номером 26, обраною народною депутаткою України на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

При чому раніше Ташева говорила, що не планує ставати нардепкою — вважає, що вона потрібна на своїй посаді постпредки.

Хто така Таміла Ташева

Таміла Ташева народилася в 1985 році в Самарканді (Узбекистан) у сімʼї виселених кримських татар. З 1991 року, після повернення її сімʼї з Узбекистану в Крим, жила в Сімферополі, закінчила факультет східних мов Таврійського університету. Була активною учасницею Помаранчевої революції і Революції Гідності.

У 2014 році, після анексії Криму Ташева разом з однодумцями створила громадську організацію «Крим SOS», її місія — допомога внутрішньо переміщеним особам з Криму і Донбасу і моніторинг порушень прав людини на окупованих територіях.

У квітні 2022 року президент Володимир Зеленський призначив Ташеву постійним представником президента України в Криму.

20 лютого 2019 року Ташеву нагородили орденом Княгині Ольги III ступеня «За громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних принципів демократії, прав і свобод людини, проявлені під час Революції Гідності, плідну громадську і волонтерську діяльність».