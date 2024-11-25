Місія ООН зафіксувала в Україні 376 випадків сексуального насильства, пов’язаного з війною

Моніторингова місія ООН з прав людини від 24 лютого 2022 року до 31 серпня 2024 року задокументувала в Україні 376 випадків сексуального насильства, пов’язаного з війною.

В ООН зазначають, що понад половину задокументованих випадків стосуються чоловіків — переважно тих, хто зазнав катувань у полоні на окупованих територіях України або в Росії. Від дій росіян постраждали 262 чоловіки, 104 жінки, 10 неповнолітніх дівчат і два хлопчики.

Сексуальне насильство, пов’язане з війною — це порушення міжнародного права. Постраждалі від такого насильства потребують комплексної підтримки для відновлення, включаючи підтримку з боку суспільства загалом, зазначають в ООН.

В організації повідомили, що в Україні на тлі війни розпочинається кампанія «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства».

У жовтні 2024 року незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні встановила, що російська влада вчиняє катування, які кваліфікують як злочини проти людяності — зокрема, застосовують сексуальне насильство як форму тортур.