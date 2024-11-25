Коаліція дронів виділить €1,8 мільярда Україні до кінця року

Міжнародна коаліція безпілотників виділить €1,8 мільярда Україні до кінця 2024 року.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

31 жовтня в Ризі відбулося перше засідання керівної групи коаліції, яка об’єднала 17 країн: Австралію, Велику Британію, Данію, Естонію, Італію, Канаду, Латвію, Литву, Люксембург, Нідерланди, Німеччину, Нову Зеландію, Польщу, Францію, Чехію, Швецію та Україну.

Так, Латвія виділить цього року €20 мільйонів на коаліцію безпілотників: щонайменше €10 мільйонів на закупівлі у вітчизняній промисловості та €5 мільйонів — на спільні закупівлі в межах коаліції.

Крім того, Україна підписала з латвійськими партнерами угоду про навчання українських військових за програмою пілотування дронів.