Росія хоче запровадити штучний інтелект у дронах, щоб обходити українську ППО

Росія намагається почати виготовляти дрони зі штучним інтелектом.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на українські військові джерела.

Росіяни намагаються запровадити штучний інтелект в дрони, щоб спробувати створити «зграї безпілотників», за допомогою яких безпілотники типу Shahed координуватимуть між собою під час атаки таким чином, щоб обходити українську протиповітряну оборону.

Однак незрозуміло, наскільки ефективною може бути ця технологія, пише The Guardian. Видання також зазначає, не уточнюючи конкретні цифри, що за тиждень Росія встигає виготовляти «сотні» дронів.