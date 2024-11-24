Росія хоче запровадити штучний інтелект у дронах, щоб обходити українську ППО

Росія намагається почати виготовляти дрони зі штучним інтелектом.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на українські військові джерела.
Росіяни намагаються запровадити штучний інтелект в дрони, щоб спробувати створити «зграї безпілотників», за допомогою яких безпілотники типу Shahed координуватимуть між собою під час атаки таким чином, щоб обходити українську протиповітряну оборону.
Однак незрозуміло, наскільки ефективною може бути ця технологія, пише The Guardian. Видання також зазначає, не уточнюючи конкретні цифри, що за тиждень Росія встигає виготовляти «сотні» дронів.
- Тільки за цей тиждень Росія запустила по Україні близько 460 ударних безпілотників. Протягом жовтня вона атакувала Україну 2 023 БпЛА типу Shahed та іншими дронами невстановленого типу. Це рекордна кількість за місяць протягом 2024 року. З них українська ППО знищила 1 185 дронів, ще 738 безпілотників були локаційно втрачені.
- Загалом від початку цього року і до 1 листопада ворог запустив по території України 6 987 ударних БпЛА.
- Останнім часом Росія масово використовує фальш-дрони, щоб перевантажити українську ППО під час повітряних атак. Різновиди таких дронів містять компоненти іноземного виробництва.