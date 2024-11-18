Російські фальш-дрони «Гербери» містять іноземні деталі

В російських безпілотниках «Гербера», які РФ використовує, щоб імітувати Shahed та «Герань-2» для перевантаження української протиповітряної оборони, є іноземна електроніка.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Ці дрони можуть нести бойову частину як камікадзе і вести радіоелектронну розвідку, зокрема, для виявлення позицій ППО та фіксації влучань інших ударних дронів. Росія збирає такі багатозадачні дрони на заводі в місті Єлабуга.

У складі цих БпЛА є фанера, пінопласт — це робить їх набагато дешевшими за інші дрони. Але в конструкції дрона є звичний для російської зброї набір компонентів іноземних виробників, зазначають в ГУР.

За допомогою аналізу збитих зразків фахівці зʼясували, що росіяни виготовляють «Гербери» за китайським прототипом, використовуючи іноземні компоненти, які завозять з Китаю.

Розробником цих дронів у ГУР вважають китайського виробника авіамоделей Skywalker Technology Co., Ltd., який також виробляє фюзеляжі та організовує поставки в Росію. Ці операції та схеми проводять за посередництва третіх компаній.

Наприклад, завадозахищена антена (CRPA) «Гербери» містить чипи американської компанії Texas Instruments, нідерландських фірм NXP Semiconductors та Analog Devices.

В універсальному польотному контролері також є компоненти вищезгаданих виробництв США та Нідерландів, а також деталі, які виготовили на Atmel (США), STMicroelectronics, U-Blox (Швейцарія), XLSEMI (КНР).

Для наведення на ціль пілотом (за принципом FPV-дрона) баражуючої версії БпЛА та ведення повітряної розвідки цей тип дронів має китайську камеру з трьохосьовим підвісом Topotek KHY10S90 та модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358.

Двигун у «Гербери» також китайський — його виготовляє компанія Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd, яка влітку цього року потрапила під санкції США за поставки компонентів до Росії.