Російські фальш-дрони «Гербери» містять іноземні деталі

В російських безпілотниках «Гербера», які РФ використовує, щоб імітувати Shahed та «Герань-2» для перевантаження української протиповітряної оборони, є іноземна електроніка.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Ці дрони можуть нести бойову частину як камікадзе і вести радіоелектронну розвідку, зокрема, для виявлення позицій ППО та фіксації влучань інших ударних дронів. Росія збирає такі багатозадачні дрони на заводі в місті Єлабуга.
У складі цих БпЛА є фанера, пінопласт — це робить їх набагато дешевшими за інші дрони. Але в конструкції дрона є звичний для російської зброї набір компонентів іноземних виробників, зазначають в ГУР.
За допомогою аналізу збитих зразків фахівці зʼясували, що росіяни виготовляють «Гербери» за китайським прототипом, використовуючи іноземні компоненти, які завозять з Китаю.
Розробником цих дронів у ГУР вважають китайського виробника авіамоделей Skywalker Technology Co., Ltd., який також виробляє фюзеляжі та організовує поставки в Росію. Ці операції та схеми проводять за посередництва третіх компаній.
Наприклад, завадозахищена антена (CRPA) «Гербери» містить чипи американської компанії Texas Instruments, нідерландських фірм NXP Semiconductors та Analog Devices.
В універсальному польотному контролері також є компоненти вищезгаданих виробництв США та Нідерландів, а також деталі, які виготовили на Atmel (США), STMicroelectronics, U-Blox (Швейцарія), XLSEMI (КНР).
Для наведення на ціль пілотом (за принципом FPV-дрона) баражуючої версії БпЛА та ведення повітряної розвідки цей тип дронів має китайську камеру з трьохосьовим підвісом Topotek KHY10S90 та модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358.
Двигун у «Гербери» також китайський — його виготовляє компанія Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd, яка влітку цього року потрапила під санкції США за поставки компонентів до Росії.
- Це не перший дрон, який Росія використовує для приманок і який містить іноземні компоненти. Останнім часом Росія масово використовує фальш-дрони, щоб перевантажити українську ППО під час повітряних атак.
- Дослідження російської «пародії» показало, що модуль її польотного контролера містить компоненти, виготовлені компаніями з Китаю (Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарії (STMicroelectronics) та Тайваню (SONiX Technology).