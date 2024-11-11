ГУР: Росія масово використовує фальш-дрони — два з них упали в Молдові

Останнім часом Росія масово використовує фальш-дрони, щоб перевантажити українську ППО під час повітряних атак. Два таких упали в Молдові 10 листопада — це були «пародії».

Про це повідомило Головне управління розвідки.

Протягом жовтня 2024 року РФ запустила по Україні понад 2 000 БпЛА, з них половина — приманки, або фальш-цілі. «Пародія» — це один з головних дронів-приманок.

«Пародія» не має бойової частини. Вона значно менша та дешевша за Shahed, однак завдяки лінзі Люнеберга радіолокаційно імітує його.

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Дослідження російської «пародії» показало, що модуль її польотного контролера містить компоненти, виготовлені компаніями з Китаю (Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарії (STMicroelectronics) та Тайваню (SONiX Technology).