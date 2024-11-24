Сили оборони на Курщині уразили російський комплекс С-400

Сили оборони України в ніч проти 24 листопада уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 росіян.
Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Підрозділи ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони атакували зенітно-ракетний дивізіон 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на Курщині. Там зафіксували успішне влучання в зенітно-ракетний комплекс С-400.
У Генштабі зазначили, що цей російський підрозділ атакував наземні нерухомі цілі, зокрема цивільних мешканців та інфраструктуру на прифронтових територіях.
Міністерство оборони РФ заявляло цієї ночі про атаку безпілотників, проте про ракети не йшлося. Водночас про збиття двох ракет писав губернатор Курської області.
- Комплекси C-400 ― це сучасні установки. На озброєння російської армії їх поставили у 2007 році. Одночасно вони можуть відстежувати до 80 цілей, запускати ракети з більшою швидкістю (1 190 метрів на секунду), на більшу висоту і на більші відстані. Заявлена дальність ― 400 кілометрів. Однак колишній речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат казав, що це, імовірно, традиційне перебільшення виробника, а гарантована дальність ― 250 кілометрів.