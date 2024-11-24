Сили оборони на Курщині уразили російський комплекс С-400

Сили оборони України в ніч проти 24 листопада уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 росіян.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Підрозділи ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони атакували зенітно-ракетний дивізіон 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на Курщині. Там зафіксували успішне влучання в зенітно-ракетний комплекс С-400.

У Генштабі зазначили, що цей російський підрозділ атакував наземні нерухомі цілі, зокрема цивільних мешканців та інфраструктуру на прифронтових територіях.

Міністерство оборони РФ заявляло цієї ночі про атаку безпілотників, проте про ракети не йшлося. Водночас про збиття двох ракет писав губернатор Курської області.