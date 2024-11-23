Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів, зокрема проєкт «Паляниця».

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

23 листопада у Вільнюсі міністри оборони України та Литви підписали меморандум про створення механізму підтримки сил безпеки та оборони України. Це відкриє можливість для литовських інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс і розширить стратегічне партнерство між країнами.

Це довгострокова угода, в її межах уже погодили перший транш на €10 мільйонів, він надійде найближчим часом.

На зустрічі міністри оборони країн також обговорили ключові пріоритети на 2025 рік: підготовку й оснащення українських бригад, забезпечення їх боєприпасами, засобами ППО та розвиток співпраці у сфері оборонної промисловості.