Система ППО NASAMS, яку Канада обіцяла майже два роки тому, вже в Україні

Систему протиракетної оборони американського виробництва NASAMS, яку на початку минулого року уряд Канади обіцяв придбати для ЗСУ, доставили в Україну.

Про це повідомив міністр оборони Канади Білл Блер, передає CBC News.

«Я не можу надати вам більше інформації про це з міркувань операційної безпеки, але ми змогли нарешті доставити її — і я думаю, що це матиме велике значення, тому що дозволить їм захистити громади», — сказав Блер.

Цю поставку Канада анонсувала в січні 2023 року. На купівлю системи країна виділила 406 млн канадських доларів (понад $290 млн).

Однак, як пише CBC News, канадський уряд не переказував кошти Вашингтону, щоб оплатити систему і почати процес, до березня 2023 року.

Вашингтон не міг розпочати переговори про контракт з виробниками, доки не мав на руках власних коштів і коштів Канади, а також не отримав схвалення Конгресу на купівлю. Конгрес дав «зелене світло» у травні 2023 року.