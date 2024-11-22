Суд залишив під вартою вчителя з Харкова, підозрюваного в розбещенні дітей

Дзержинський районний суд Харкова 20 листопада продовжив запобіжний захід підозрюваному в справі про розбещення неповнолітніх і зґвалтування.
Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури в коментарі «Бабелю».
Чоловіка триматимуть під вартою до 26 грудня 2024 року.
Про затримання вчителя фізкультури кількох харківських шкіл стало відомо у вересні. Йому повідомили про підозру в педофілії через епізод, що стався у 2018 році. За даними слідства, чоловік змушував 13-річного учня до мастурбації та орального сексу.
Коли про затримання фігуранта стало відомо публічно, до поліції звернулися й інші люди. У матеріалах справи тепер є події 1999 року. Тоді підозрюваний працював тренером у футбольному гуртку. Чоловіку, який зараз звернувся до правоохоронців, тоді було 12 років, він відвідував гурток. За його словами, підозрюваний оголювався перед ним і змушував торкатися своїх статевих органів.
Також є свідчення ще одного дорослого чоловіка, який в дитинстві зазнав насильства від тренера. У заяві він написав, що його ґвалтували після тренувань. Це було наприкінці 90-х років.
- Фігуранта затримали в Почаївській лаврі на Тернопільщині. Цьогоріч учитель звільнився з роботи й переїхав жити до монастиря.