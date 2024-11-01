Харківському вчителю повідомили про нову підозру у справі про педофілію

Затриманому у справі про розбещення неповнолітніх та зґвалтуванні підлітка харківському вчителю фізкультури повідомили про підозру за новими епізодами.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

У кінці вересня прокуратура Харківщини повідомила, що затримала вчителя фізкультури кількох харківських шкіл, якого підозрює в педофілії. Епізод, за яким вона його затримала, стався у 2018 році. За даними слідства, чоловік змушував 13-річного учня до мастурбації та орального сексу.

Коли про затримання чоловіка стало відомо публічно, до поліції звернулися й інші люди. У матеріалах справи тепер є події 1999 року. На той момент підозрюваний працював тренером у футбольному гуртку. Чоловіку, який зараз звернувся до правоохоронців, тоді було 12 років, і він відвідував гурток. За його словами, тренер оголювався перед ним і змушував торкатися своїх статевих органів.

Також є свідчення ще одного дорослого чоловіка, який в дитинстві зазнав насильства від цього футбольного тренера. У заяві він написав, що його ґвалтували після тренувань. Це було наприкінці 90-х років.