Коронація Чарльза III коштувала Великій Британії понад €86 мільйонів

Коронація Чарльза III коштувала британським платникам податків щонайменше €86 мільйонів.
Про це пише The Guardian з посиланням на звіт Міністерства з питань культури, медіа і спорту Великої Британії, яке працювало з королівським домом над коронацією.
У звіті зазначають, що міністерство успішно впоралося з коронацією, «якою насолоджувалися багато мільйонів людей як у Великій Британії, так і по всьому світу». По телевізору коронацію Чарльза у Вестмінстерському абатстві у 2023 році дивилися 20 мільйонів людей у Британії, тоді як за похоронами його матері Єлизавети II у 2022 році спостерігали 29 мільйонів британців.
Міністерство витратило приблизно €60 мільйонів, а решта €26 мільйонів коштувала охорона святкування.
Генеральний директор організації «Республіка» Грем Сміт, яка проводить кампанію за скасування монархії та її заміну виборним очільником держави, назвав коронацію «непристойною» тратою грошей платників податків.
За його словами, витрати, повʼязані з коронацією, понесли також Міністерство оборони, транспорт Лондону, пожежні бригади та місцеві ради. Підрахунки свідчать, що повна вартість коронації коливається від €120 мільйонів до €300 мільйонів.
- 6 травня 2023 року в Лондоні пройшла коронація принца Чарльза — тепер він Чарльз ІІІ, король Великої Британії. Він узяв під захист Англіканську церкву, державу і закони. Чарльз зійшов на королівський престол у 74 роки.