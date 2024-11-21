В Ісландії вивергається вулкан — магма утворила тріщину в землі у декілька кілометрів

На півострові Рейк’янес в Ісландії, що розташований неподалік від столиці Рейк’явік, вивергається вулкан. Авіасполучення поки не припиняли, евакуювали відпочивальників на місцевому спа-курорті.

Про це повідомляють Reuters та Національне радіо Ісландії.

Жовтогаряча лава здійнялася у небо в ніч на 21 листопада. Перші ознаки виверження помітили лише за 45 хвилин до того, як магма, пробившись крізь земну кору, створила тріщину в землі довжиною близько 3 кілометрів, повідомила метеорологічна служба країни.

Раніше місцева влада попереджала про вулканічну активність. Магма накопичувалася під півостровом, де останнє виверження завершилося лише 6 вересня цього ж року. Втім, аномальної сейсмічної активності тоді не зафіксували.

Стихійне явище на Рейк’янесі поки не вплинуло на столицю, а попіл не розсіявся в стратосфері. Отже, авіарейси поки не скасовували. Однак курорт Блакитна лагуна з мінеральними озерами, розташований на півострові, евакуював гостей та закрився, повідомляє мовник Ісландії.

Неподалік розташоване рибальське містечко Гріндавік. До наказу про евакуацію в грудні 2023 року там мешкало близько 4 тисяч людей. Однак тепер населений пункт практично безлюдний через ризик повторних вивержень. Зараз немає ознак того, що гаряча лава тече в напрямку Гріндавіка.

Виверження на півострові Рейкʼянес у листопаді 2024 року — десяте з 2021 року. Учені припускають, що територія вступає в нову вулканічну еру тривалістю від десятків до сотень років.