На півострові Рейкʼянес в Ісландії розпочалося пʼяте за останні три роки виверження вулкана

В Ісландії почалося виверження вулкана недалеко від рибальського містечка Гріндавік. Досі не зрозуміло, звідки саме виходить лава, але вона вже наближається до житлових будинків, передає Reuters.

Метеорологічне управління Ісландії повідомило, що виверження стало пʼятим на півострові Рейкʼянес з 2021 року. Гелікоптер берегової охорони вже вирушив для визначення місця витоку лави.

Останнє виверження на півострові почалося у вулканічній системі Свартсенгі 18 грудня — звідти евакуювали 4 000 жителів Гріндавіка, але місто було врятоване, бо лава потекла в іншому напрямку від міста.

Розташована між Євразійською та Північноамериканською тектонічними плитами, двома найбільшими на планеті, Ісландія є сейсмічною та вулканічною гарячою точкою, оскільки ці дві плити рухаються у протилежних напрямках.