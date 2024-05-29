В Ісландії почалося виверження вулкана — упʼяте від грудня

В Ісландії 29 травня на півострові Рейкʼянес почалося виверження вулкана. Викиди магми почалися поблизу міста Ґріндавік, де живуть приблизно 3 000 людей.
Про це пише Iceland Review.
Через підвищення сейсмічної активності влада вже евакуювала місцевих з містечка Ґріндавік, геотермального курорта «Блакитна лагуна» та електростанції Сварценгі.
Шлейфи від виверження сягають щонайменше 50 метрів у висоту, а довжина тріщини, схоже, перевищує кілометр.
Ісландія має 33 активні вулканічні системи, адже розташована над так званим Серединно-Атлантичним хребтом — межею між двома найбільшими тектонічними плитами на планеті. Востаннє вулканічну активність на півострові Рейкʼянес спостерігали 800 років тому, тоді виверження тривали десятиліттями.
Тепер же виверження на півострові Рейкʼянес стало восьмим з 2021 року. Учені припускають, що територія вступає в нову вулканічну еру тривалістю від десятків років до сотень.
- 8 лютого на ісландському півострові Рейкʼянес зафіксували значне підвищення сейсмічної активності, тоді знову відбулося виверження. Перед цим ще одне виверження вулкана на ісландському Рейкʼянесі розпочалося 14 січня. Жителів міста Гріндавік вдалося заздалегідь евакуювати. Відразу після початку виверження намагалися побудувати захисні дамби, щоб відвести лаву від Гріндавіка, але один із потоків таки досяг міста і підпалив кілька будинків.