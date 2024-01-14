Виверження вулкана в Ісландії: лава досягла перших будинків

В Ісландії від ранку 14 січня триває виверження вулкана неподалік рибальського містечка Гріндавік на півострові Рейкʼянес. Лава досягла будинків і підпалила два з них.

Про це повідомило національне радіо Ríkisútvarpið.

У місті оголосили надзвичайний стан. Відразу після початку виверження захисні дамби контролювали потік лави й відводили його від Гріндавіку. Проте один із потоків таки досяг міста.

У Грендавіку відключили електроенергію, холодну й гарячу воду. Зараз у трубах замість води тече розпечена лава.

Людей евакуювали з міста вночі напередодні виверження. На момент евакуації вчора ввечері в місті було близько 200 людей.

Водночас є імовірність, що виверження врівноважилося — зменшилися ознаки деформації і сейсмічної активності.

Метеорологічне управління Ісландії повідомило, що виверження стало пʼятим на півострові Рейкʼянес з 2021 року. Гелікоптер берегової охорони вже вирушив для визначення місця витоку лави. Останнє виверження на півострові почалося у вулканічній системі Свартсенгі 18 грудня — звідти евакуювали 4 000 жителів Гріндавіку, але місто було врятоване, бо лава потекла в іншому напрямку від міста.