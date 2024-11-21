У ЗСУ створили першу школу операторів безпілотних наземних комплексів

У Збройних силах України створили першу школу підготовки операторів безпілотних наземних роботизованих комплексів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Школу створили на базі одного з навчальних центрів — там уже навчають фахівців. Військові проходять підготовку на приблизно 10 різних видах безпілотних наземних роботизованих комплексів — логістичних, спеціальних та інженерних.
Операторів навчають за спеціальною програмою, вони здобувають відповідну військову-облікову спеціальність. Вони також використовують тренувальні зразки БпНК. Мета — щоб оператори знали про роботу комплектів не тільки в теорії, а також мали практичні уміння та навички.
Начальник Управління інноваційної діяльності ЗСУ Віталій Добрянський зазначив, що впровадження інновацій в підготовку операторів БпНК — це один зі шляхів розвитку української армії. У майбутньому проєкт хочуть масштабувати та вдосконалити, щоб підвищити його ефективність.
- На початку жовтня уряд схвалив постанову, яка дозволяє створювати сертифіковані приватні школи для підготовки операторів дронів. Таке рішення ухвалили у звʼязку з тим, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зʼявилися десятки приватних навчальних центрів пілотів БпЛА, але їхня діяльність не регулюється. Тож тепер навчальні заклади зможуть отримати сертифікат і офіційно навчати операторів дронів.