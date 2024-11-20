Politico: Європарламент погодив усіх кандидатів у Єврокомісію

Європарламент погодив усіх кандидатів у Єврокомісію. Це означає, що Єврокомісія зможе розпочати роботу вже 1 грудня.

Про це пише Politico.

Слухання кандидатів у єврокомісари почались 4 листопада — весь цей час політики проходили різні перевірки. Зокрема, кілька раундів проходив угорський політик Олівер Варгеї, якого пропонували на посаду комісара з охорони здоровʼя і добробуту тварин.

Раніше він відповідав за розширення ЄС, але через позицію його країни щодо України йому вирішили дати іншу посаду.

Правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП), Соціалісти та демократи та ліберальні групи «Відновити Європу» у середу уклали угоду, щоб дозволити призначення шести останніх єврокомісарів.

Що передувало

У липні Європейський парламент затвердив кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду президентки Європейської комісії.

Проте призначення фон дер Ляєн не означало початку роботи нового складу Єврокомісії. Для цього потрібно, щоб Європарламент схвалив кандидатури всіх комісарів. Цей процес досі триває.

Із 27 посад єврокомісарів 11 можуть обійняти жінки. При цьому серед виконавчих віцепрезидентів жінки переважають — чотири проти двох. Фон дер Ляєн тривалий час тиснула на країни ЄС, аби ті висували жінок кандидатками в єврокомісари, оскільки прагнула паритетного представництва жінок і чоловіків у ЄК. Однак, як порівняти з попереднім складом ЄК, співвідношення статей не змінилось.

Ось тут «Бабель» детально розповідав про остаточний перелік кандидатів на посади єврокомісарів.

Європейська комісія — вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу, який приблизно відповідає ролі й функціям уряду в системах національних держав. На відміну від національних урядів, Єврокомісія також може виконувати функцію законодавчої ініціативи.

Комісія складається з 27 членів, зокрема президента і віцепрезидента. Хоча кожного члена призначає національний уряд — по одному від держави-члена ЄС, вони не представляють свою країну в ЄК. Однак на практиці вони іноді обстоюють національні інтереси своїх країн.