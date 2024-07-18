Урсулу фон дер Ляєн переобрали президенткою Єврокомісії

Європейський парламент затвердив кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду президентки Європейської комісії. Це буде її другий пʼятирічний термін на посаді.

За призначення фон дер Ляєн проголосував 401 депутат Європарламенту, проти — 284. Голосування було таємним.

У своїй передвиборчій програмі фон дер Ляєн обіцяла посилити оборонну політику ЄС, запровадити в Єврокомісії посади комісарів з питань оборони, сприяти інтеграції в ЄС України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.

Вона також говорила про скорочення бюрократичної тяганини в ЄС, інвестування в оборону і захист фермерів.

Призначення фон дер Ляєн не означає початку роботи нового складу Єврокомісії. Європарламент ще повинен схвалити кандидатури всіх комісарів, на що можуть піти тижні.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола привітала фон дер Ляєн з переобранням. На її думку, це довело її «сильне лідерство і непохитні цінності в часи випробувань». За свого президентства фон дер Ляєн «провела» ЄС через пандемію COVID-19 і повномасштабне вторгнення Росії в Україну.