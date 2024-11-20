В Україні заочно засудили російського актора і пропагандиста Машкова

В Україні заочно засудили на 10 років російського актора-путініста Володимира Машкова, який закликав до захоплення України.

Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Його визнали винним за декількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема пропаганда війни та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Також у Машкова конфіскували квартиру площею 100 м² в елітному районі Одеси, на морському узбережжі.

Машков — один із російських пропагандистів, який часто виступає на масових акціях із підтримки повномасштабної війни проти України, де він також закликав продовжувати бити по українських територіях, зокрема по цивільній інфраструктурі.

А у грудні 2023 року актора призначили співголовою «виборчого штабу» Путіна на президентських виборах у РФ. Тоді він їздив Росією і тимчасово окупованими територіями України, де пропагував пропутінську ідеологію та героїзував окупаційні угруповання Росії.

Наразі зловмисник переховується у Росії, суд пройшов без його участі, а українські правоохоронці працюють на тим, щоб притягнути Машкова до кримінальної відповідальності за вчинені злочини.