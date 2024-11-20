Трамп обрав міністром освіти ексдиректорку компанії, що створює реслінг-шоу

Обраний президент США Дональд Трамп хоче призначити Лінду Мак-Мен міністром освіти у своєму уряді. Вона співзасновниця World Wrestling Entertainment (WWE).

Про це повідомляє Reuters.

Трамп вважає, що Мак-Мен затято захищала права батьків на посаді голови правління America First Policy Institute (AFPI). Також вона працювала в America First Works (AFW). Посадовиця підтримує Universal School Choice. Обраний президент теж виступає за цю програму.

Лінда Мак-Мен балотувалася на посаду міністра торгівлі та очолювала Адміністрацію малого бізнесу під час першого президентського терміну Трампа. Вона була головним донором і першим прихильником політика, коли він вперше балотувався в Білий дім.

Жінка була співзасновницею WWE разом зі своїм чоловіком Вінсом Мак-Меном. Вона приєдналася до компанії на самому початку, коли вона ще називалася World Wrestling Federation (WWF).

З 1980 до 2009 року Мак-Мен обіймала там керівні посади, зокрема посаду президента та генерального директора. Вона відповідала за стратегічний розвиток компанії, медійні проєкти та за запуск нових ініціатив, таких як платні трансляції шоу та розвиток бренду як мультимедійної імперії. У 2009 році Лінда вирішила займатися політикою. Вона двічі балотувалася в Сенат США від штату Коннектикут, а згодом приєдналася до команди Дональда Трампа.