В Одесі зросла кількість загиблих через обстріл 18 листопада

Російські військові 18 листопада вдарили по Одесі балістичною ракетою «Іскандер-М». Кількість загиблих у місті зросла до 11 людей.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

У міській лікарні помер чоловік. За його життя боролися медики, але травми були дуже важкі. Загалом того дня пораненья дістали 43 людини, серед яких — четверо дітей та 14 правоохоронців.

На місці одразу загинули десять людей, з них — сім поліцейських (слідчі та працівник конвойної служби поліції), медик і двоє місцевих мешканців.

Telegram / ДСНС

Одеська обласна прокуратура веде досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

На підльоті до Одеси об 11:45 18 листопада ППО збила ворожий БпЛА «Орлан-10», який, імовірно, вів повітряну розвідку. І вже близько 12:00 росіяни запустили балістичну ракету. Її теж збила ППО, але уламки впали в житловий сектор Приморського району міста. Там пошкоджені гуртожиток, багатоповерхівка, адмінбудівля та автомобілі.